«Он проделал большую работу». Тренер «Сельты» похвалил Смолова

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия высказался об игре Федора Смолова, отметив, что клуб пока не выходил на связь с «Локомотивом» по вопросу его выкупа.

«Смолов проделал большую работу. Он помогает освободить Аспаса. Мы довольны его отношением. Видно, что Федор вовлечен в проект.

Мы знаем, что он будет играть за «Сельту» до конца сезона, а там будет видно. Если клуб решить его оставить, а сам футболист поддержит эту идею, то стороны начнут переговоры.

В данный момент об этом никто не думает, потому что сейчас мы хотим сохранить прописку в высшем дивизионе», – сказал специалист для El Desmarque.

Напомним, 30-летний Смолов перебрался в «Сельту» зимой 2020 года на правах аренды. За это время он провел 11 матчей и забил два гола («Реалу» и «Барселоне»).