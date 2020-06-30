Виктор Гончаренко: Понятно, что «Спартак» делает. Вопрос в том, как этим воспользоваться

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий клубной пресс-службе перед дерби со «Спартаком» в 25-м туре РПЛ.

«Сегодня у нас было много эмоций, много улыбок, поэтому думаю, что настроение хорошее, но ответ даст игра. Мы знаем, что к «Спартаку» у нас особенный подход.

За любой матч дают три очка, и нам сейчас нужны очки с любым соперником. Но мы знаем историю противостояния ЦСКА – «Спартак», мы знаем отношение болельщиков, мы знаем, что это супер повышенный интерес к игре. Для любого тренера это очень важный матч, и мы знаем, что должны подойти к игре в боевой готовности, во всеоружии.

Сейчас понятно, что «Спартак» делает, как атакует, обороняется, но, опять же, этого мало, вопрос в том, как этим воспользоваться.

Замысел на игру есть, но стартовый состав еще надо обсудить. Мы будем смотреть и советоваться», – сказал специалист.