«Бавария» объявила о переходе Нюбеля (видео)

Голкипер «Шальке» Александр Нюбель стал игроком «Баварии», сообщает пресс-служба мюнхенского гранда.

Отмечается, что контракт 23-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2025 года. Другие детали сделки не раскрываются, однако, известно, что он пополнил ряды команды на правах свободного агента. Его соглашение с «горняками» истекало 30 июня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #MEI8TER 🏆 🔴⚪ (@fcbayern) 30 Июн 2020 в 3:15 PDT

Напомним, Нюбель выступал за «Шальке» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей, пропустил 44 мяча и семь раз оставлял ворота «сухими».