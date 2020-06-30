«Бавария» объявила о переходе Нюбеля (видео)

Голкипер «Шальке» Александр Нюбель стал игроком «Баварии», сообщает пресс-служба мюнхенского гранда.
Отмечается, что контракт 23-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2025 года. Другие детали сделки не раскрываются, однако, известно, что он пополнил ряды команды на правах свободного агента. Его соглашение с «горняками» истекало 30 июня.
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Напомним, Нюбель выступал за «Шальке» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей, пропустил 44 мяча и семь раз оставлял ворота «сухими».