ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 июня 14:11
автор: Артур Гичунцев

«Бавария» объявила о переходе Нюбеля (видео)

Чемпион Германии согласовал его трансфер еще в январе.

Голкипер «Шальке» Александр Нюбель стал игроком «Баварии», сообщает пресс-служба мюнхенского гранда.

Отмечается, что контракт 23-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2025 года. Другие детали сделки не раскрываются, однако, известно, что он пополнил ряды команды на правах свободного агента. Его соглашение с «горняками» истекало 30 июня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от #MEI8TER 🏆 🔴⚪ (@fcbayern)

Напомним, Нюбель выступал за «Шальке» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей, пропустил 44 мяча и семь раз оставлял ворота «сухими».

источник: ФК «Бавария»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Audi Q5 нового поколения выйдет в 2021 году«Тамбов» примет зенитовцев без зрителей«Зенит» и «Крылья Советов» прошли тест на коронавирусРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Агуэро может перейти в «Интер»
Аргентинец выступает за «горожан» с 2011 года.
30.06.2020 15:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» объявила о переходе Нюбеля (видео)
Чемпион Германии согласовал его трансфер еще в январе.
30.06.2020 14:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Ливерпуля» Матип выбыл до конца сезона
Он получил травму в дерби с «Эвертоном».
30.06.2020 13:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хакими прилетел в Милан на медосмотр в «Интере» (видео)
Марокканец принадлежит «Реалу».
30.06.2020 13:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»
Встреча состоится на домашней арене армейцев и стартует в 20.30 мск.
30.06.2020 13:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пирло возглавит молодежную команду «Ювентуса»
Он выступал за «старую синьору» с 2011 по 2015 год.
30.06.2020 12:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Виктор Гончаренко: Понятно, что «Спартак» делает. Вопрос в том, как этим воспользоваться
Встреча состоится на домашней арене армейцев и стартует в 20.30 мск.
30.06.2020 12:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пьянич дал обещание болельщикам «Барселоны» (видео)
Босниец перебрался на «Камп Ноу» из туринского «Ювентуса».
30.06.2020 11:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Он проделал большую работу». Тренер «Сельты» похвалил Смолова
Российский форвард перебрался в Испанию в январе этого года.
30.06.2020 11:01
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Виктор Васин: За годы в ЦСКА понял, как неприятно проигрывать «Спартаку»
Встреча состоится на домашней арене армейцев и стартует в 20.30 мск.
30.06.2020 10:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика