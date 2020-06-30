Юрген Клопп: Как усилить и без того сильный состав?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил болельщиков, что не стоит ожидать громких трансферов этим летом.

«Мы не хотим тратить миллионы и никогда не собирались делать этого. «Ливерпуль» намерен усилить команду, но тут возникает проблема: как усилить и без того сильный состав?

Нужно действовать креативно, что мы и стараемся делать. За счет денег эту проблему решить невозможно. Сейчас у нас есть три, а может четыре игрока, которые могут сделать большие шаги», – цитирует Клоппа Sky Sports.

Добавим, что в текущем сезоне мерсисайдский клуб досрочно выиграл чемпионат Англии.