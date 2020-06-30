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30 июня 16:55
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив» – «Крылья Советов». Составы команд

Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» объявили составы на игру 25-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гилерме, В.Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Идову, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Медведев, Коченков, Живоглядов, Мурило, Черный, Антон Миранчук, Титков, Тугарев, Куликов, Мухин, Рыбчинский, Сулейманов.

«Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Глушенков, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Чичерин, Хади, Терехов, Зиньковский, Антон, Смирнов, Тюрин, Молчанов.

Матч в Москве станет первым для Андрея Талалаева в качестве главного тренера «Крыльев Советов». 28 июня 47-летний Талалаев, в прошлом году работавший в ФК «Химки», сменил серба Миодрага Божовича.

источник: «Советский спорт»
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