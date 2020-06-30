«Локомотив» – «Крылья Советов». Составы команд

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» объявили составы на игру 25-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гилерме, В.Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Идову, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Жоау Мариу, Эдер.
Запасные: Медведев, Коченков, Живоглядов, Мурило, Черный, Антон Миранчук, Титков, Тугарев, Куликов, Мухин, Рыбчинский, Сулейманов.
«Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Глушенков, Радонич.
Запасные: Рыжиков, Чичерин, Хади, Терехов, Зиньковский, Антон, Смирнов, Тюрин, Молчанов.