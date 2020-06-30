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30 июня 17:52
автор: Виктор Шарафудинов

АЕК Карреры выкупил у «Ахмата» Дамиана Шиманьски

С января нынешнего года польский полузащитник выступал за афинский клуб на правах аренды.

Греческий АЕК объявил о приобретении прав на 25-летнего польского футболиста Дамиана Шиманьски у грозненского «Ахмата».

Сумма трансфера составит 1,3 миллиона евро. Шиманьски заключил контракт с афинским клубом до лета 2024 года.

В январе АЕК, с которым работает бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, арендовал польского полузащитника у «Ахмата» за 200 тысяч евро. С тех пор Дамиан провел 11 матчей в чемпионате Греции, сделав одну голевую передачу.

В «Ахмат» поляк перешел из плоцкой «Вислы» в январе 2019 года за 1,5 млн евро. Всего за клуб из Грозного Шиманьски сыграл 13 встреч, не отметившись результативными действиями.

источник: ФК АЕК
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