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30 июня 18:46
автор: Виктор Шарафудинов

Никита Баженов: Все выглядит так, что «Спартак» – однозначный фаворит предстоящего дерби

Бывший форвард красно-белых поделился ожиданиями от игры команды Доменико Тедеско против ЦСКА.

Никита Баженов, выступавший за московский «Спартак» с 2004 по 2010 годы, дал свой комментарий по поводу сегодняшнего матча своего бывшего клуба против ЦСКА.

«На бумаге вроде все выглядит так, что «Спартак» – однозначный фаворит предстоящего дерби, – рассказал Баженов в интервью «Известиям». – Но на самом деле тут ничего не понятно. Я уже говорил, что ЦСКА – «Спартак» – это всегда отдельный матч, не зависящий от того, в каком состоянии находятся команды на данный момент.

Конечно, надо учитывать все, но на одну игру ты всегда можешь настроиться по-особенному. Тем более на такую, как дерби. Когда играешь вдолгую и борешься за высокие места в чемпионате, всегда важно функциональное и психологическое состояние. А в отдельном матче, тем более в дерби, это все может отойти на второй план».

Матч 25-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» начнется в 20:30 по московскому времени.

источник: «Известия»
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