«Милан» может обменять Лаксальта в «Локомотив» на Алексея Миранчука

Сайт журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио сообщил о предварительных переговорах «Милана» и московского «Локомотива» по поводу возможных трансферов.

Итальянский клуб вновь проявляет интерес к 24-летнему полузащитнику сборной России Алексею Миранчуку. Руководство красно-черных готово предложить железнодорожников вариант обмена на 27-летнего уругвайского хавбека Диего Лаксальта.

Среди других претендентов на Лаксальта Ди Марцио называет два других российских клуба – «Спартак» и «Краснодар».

Уругваец в нынешнем сезоне на правах аренды провел в составе «Торино» 16 матчей в серии А и сделал 1 результативную передачу. 31 января Лаксальт вернулся в «Милан». В данный момент трансферная стоимость Диего оценивается в 5,5 млн евро. Футболист играет на левом фланге и в центре полузащиты.

Миранчука оценивают в 14,5 млн евро. В нынешнем сезоне Алексей в сумме провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач.