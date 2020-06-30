Алексей Миранчук на последних секундах спас «Локомотив» от поражения от «Крыльев Советов»

Матч 25-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Крылья Советов» завершился со счетом 1:1.
На 14-й минуте после передачи Максима Глушенкова счет открыл хорватский нападающий гостей Деян Радоньич, направив мяч между ног вратарю Гилерме.
📹 Третий гол Деяна Радонича в текущем розыгрыше чемпионата— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2020
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На последних секундах игры на пятой добавленной ко второму тайму минуте Алексей Миранчук спас железнодорожников от поражения, исполнив точный удар головой после навеса Жоау Мариу.
🔥 Гол Алексея Миранчука в компенсированное время помог «Локомотиву» избежать поражения в матче против «Крыльев Советов»#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/nnI0Ha4X58— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 30, 2020
Кстати, основной вратарь «Локомотива» был заменен уже на 33-й минуте, уступив место в воротах Антону Коченкову. У Гилерме подозревают повреждение икроножной мышцы.
Обе команды заканчивали встречу вдесятером. На 50-й минуте за второе предупреждение был удален защитник хозяев Владислав Игнатьев, а на 73-й – иракский хавбек гостей Сафаа Хади.
Напомним, что 28 июня в «Крыльях Советов» сменился главный тренер. Место уволенного Миодрага Божовича занял 47-летний Андрей Талалаев, в прошлом году работавший с ФК «Химки» в ФНЛ.
«Локомотив» впервые не смог выиграть под руководством Марко Николича. Ранее железнодорожники после рестарта обыграли «Оренбург» дома (1:0) и «Рубин» в гостях (2:0).
Команда Николича по-прежнему занимают второе место в РПЛ, имея 48 очков. У «Зенита» на девять очков больше. Свой матч 25-го тура лидер чемпионата проведет завтра в гостях у «Тамбова».
Благодаря ничьей в столице «Крылья» прервали серию из трех поражений и покинули последнее место, опередив «Оренбург». У обеих команд по 23 очка, но самарцы находятся выше по личным встречам, сыграв на два матча больше, чем конкурент.
4 июля «Локомотив» примет «Сочи», а «Крылья Советов» – «Ростов».
Чемпионат России
25-й тур
«Локомотив» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:1 (0:1)
Голы: Алексей Миранчук, 90+5 – Радоньич, 14.
«Локомотив»: Гилерме (Коченков, 33), В.Игнатьев, Кверквелия (Живоглядов, 70), Чорлука, Идову, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Антон Миранчук, 57), Алексей Миранчук, Жоау Мариу, Эдер.
«Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак (Хади, 57), Лысцов, Зеффан (Чичерин, 40), Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович (Зиньковский, 46), Глушенков (Терехов, 90+3), Радонич (Антон, 46).
Предупреждения: В.Игнатьев, 27, 50, Чорлука, 48, Идову, 75, Эдер, 87 – Тимофеев, 10, Полуяхтов, 33, Кабутов, 45+2, Гацкан, 52, Сахи, 71, 73, Фролов, 82.
Удаления: В.Игнатьев, 50 (второе предупреждение) – Хади, 73 (второе предупреждение).