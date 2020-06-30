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Алексей Миранчук на последних секундах спас «Локомотив» от поражения от «Крыльев Советов»
30 июня 19:59
автор: Виктор Шарафудинов

Алексей Миранчук на последних секундах спас «Локомотив» от поражения от «Крыльев Советов»

Железнодорожники по-прежнему занимают второе место.

Матч 25-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Крылья Советов» завершился со счетом 1:1.

На 14-й минуте после передачи Максима Глушенкова счет открыл хорватский нападающий гостей Деян Радоньич, направив мяч между ног вратарю Гилерме.

На последних секундах игры на пятой добавленной ко второму тайму минуте Алексей Миранчук спас железнодорожников от поражения, исполнив точный удар головой после навеса Жоау Мариу.

Кстати, основной вратарь «Локомотива» был заменен уже на 33-й минуте, уступив место в воротах Антону Коченкову. У Гилерме подозревают повреждение икроножной мышцы.

Обе команды заканчивали встречу вдесятером. На 50-й минуте за второе предупреждение был удален защитник хозяев Владислав Игнатьев, а на 73-й – иракский хавбек гостей Сафаа Хади.

Напомним, что 28 июня в «Крыльях Советов» сменился главный тренер. Место уволенного Миодрага Божовича занял 47-летний Андрей Талалаев, в прошлом году работавший с ФК «Химки» в ФНЛ.

«Локомотив» впервые не смог выиграть под руководством Марко Николича. Ранее железнодорожники после рестарта обыграли «Оренбург» дома (1:0) и «Рубин» в гостях (2:0).

Команда Николича по-прежнему занимают второе место в РПЛ, имея 48 очков. У «Зенита» на девять очков больше. Свой матч 25-го тура лидер чемпионата проведет завтра в гостях у «Тамбова».

Благодаря ничьей в столице «Крылья» прервали серию из трех поражений и покинули последнее место, опередив «Оренбург». У обеих команд по 23 очка, но самарцы находятся выше по личным встречам, сыграв на два матча больше, чем конкурент.

4 июля «Локомотив» примет «Сочи», а «Крылья Советов» – «Ростов».

Чемпионат России

25-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:1 (0:1)

Голы: Алексей Миранчук, 90+5 – Радоньич, 14.

«Локомотив»: Гилерме (Коченков, 33), В.Игнатьев, Кверквелия (Живоглядов, 70), Чорлука, Идову, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Антон Миранчук, 57), Алексей Миранчук, Жоау Мариу, Эдер.

«Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак (Хади, 57), Лысцов, Зеффан (Чичерин, 40), Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович (Зиньковский, 46), Глушенков (Терехов, 90+3), Радонич (Антон, 46).

Предупреждения: В.Игнатьев, 27, 50, Чорлука, 48, Идову, 75, Эдер, 87 – Тимофеев, 10, Полуяхтов, 33, Кабутов, 45+2, Гацкан, 52, Сахи, 71, 73, Фролов, 82.

Удаления: В.Игнатьев, 50 (второе предупреждение) – Хади, 73 (второе предупреждение).

источник: «Советский спорт»
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