Месси остается лучшим футболистом по системе «гол + пас» в нынешнем веке

Портал Transfermarkt опубликовал список самых результативных футболистов XXI века.

Звездная десятка была составлена по принципу «гол + пас». Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси набрал 1014 очков, забив 699 мячей и отдав 315 голевых передач в 861 матче.

Второю строчку занял вечный соперник Месси португалец Криштиану Роналду, в 2018 году сменивший «Реал» на «Ювентус».

Третье место у шведского форварда Златана Ибрагимовича, который с января нынешнего года выступает за «Милан».

Самые результативные футболисты XXI века: