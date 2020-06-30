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30 июня 20:52
автор: Виктор Шарафудинов

Месси остается лучшим футболистом по системе «гол + пас» в нынешнем веке

Аргентинский нападающий организовал более 1000 забитых мячей.

Портал Transfermarkt опубликовал список самых результативных футболистов XXI века.

Звездная десятка была составлена по принципу «гол + пас». Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси набрал 1014 очков, забив 699 мячей и отдав 315 голевых передач в 861 матче.

Второю строчку занял вечный соперник Месси португалец Криштиану Роналду, в 2018 году сменивший «Реал» на «Ювентус».

Третье место у шведского форварда Златана Ибрагимовича, который с января нынешнего года выступает за «Милан».

Самые результативные футболисты XXI века:

1. Лионель Месси – 1 014 очков (861 матч, 699 забитых мячей, 315 голевых передач)

2. Криштиану Роналду – 985 (1004, 727, 258)

3. Златан Ибрагимович – 717 (860, 521, 196)

4. Луис Суарес – 714 (713, 459, 255)

5. Роберт Левандовски – 600 (698, 466, 134)

6. Тьерри Анри – 559 (716, 369, 190)

7. Серхио Агуэро – 545 (733, 414, 131)

8. Уэйн Руни – 543 (864, 364, 179)

9. Самуэль Это'О – 524 (805, 408, 116)

10. Карим Бензема – 513 (735, 337, 176)

источник: Transfermarkt
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