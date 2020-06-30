«Лацио» одержал волевую победу над «Торино» и продолжает преследовать «Ювентус»

Матч 29-го тура чемпионата Италии «Торино» – «Лацио» завершился со счетом 1:2.

Уже на 5-й минуте хозяева открыли счет. Андреа Белотти реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Чиро Иммобиле.

Во втором тайме римляне сумели изменить ход встречи и добились волевой победы. На 48-й минуте лидер бомбардирской гонки чемпионата Италии Иммобиле забил свой 29-й гол после передачи Луиса Альберто, а на 72-й добавил к забитому мячу результативную передачу на Марко Пароло.

«Торино» находится на 14-м месте, оставшись с 31 очком.

«Лацио» продолжает преследовать «Ювентуса», занимая вторую строчку таблицы (68 очков). В предыдущих 28 турах «Старая синьора» набрала 69 очков. В эти минуты команда Маурицио Сарри играет в гостях с «Дженоа».