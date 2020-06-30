Доменико Тедеско: Если бы Гончаренко был дамой, я бы пошел первым пожимать руку, но мы оба мужчины

В 25-м туре чемпионата России «Спартак» в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:2. После игры Доменико Тедеско пообщался с журналистами.

«Когда изменили схему игры, смогли прижать соперника к воротам, – цитирует пресс-конференцию Тедеско ТАСС. – ЦСКА оборонялся на подступах к своей штрафной, когда мы играли в полном составе. Можно было чуть больше подавать с флангов и переводить игру с края на край

ЦСКА сегодня оборонялся, играя один в один. Тем не менее мы находили решения в этой ситуации. Надо отдать должное, ЦСКА сыграл сегодня очень хорошо.

Первый тайм начали достаточно хорошо, были моменты. В первом тайме у нас было больше моментов, чем у ЦСКА. По сути, единственный удар в створ стал голевым, во втором тайме изменили схему, начали играть хорошо, но удалили Романа Зобнина. В Кубке России нам удалось выиграть, сегодня нет.

Рома – очень спокойный человек, не знаю, что должно случиться, чтобы так произошло. Такое поведение неприемлемо. Я еще не говорил с ним об этом