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30 июня 23:30
автор: Виктор Шарафудинов

Доменико Тедеско: Если бы Гончаренко был дамой, я бы пошел первым пожимать руку, но мы оба мужчины

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от ЦСКА и отказ от рукопожатия с оппонентом.

В 25-м туре чемпионата России «Спартак» в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:2. После игры Доменико Тедеско пообщался с журналистами.

«Когда изменили схему игры, смогли прижать соперника к воротам, – цитирует пресс-конференцию Тедеско ТАСС. – ЦСКА оборонялся на подступах к своей штрафной, когда мы играли в полном составе. Можно было чуть больше подавать с флангов и переводить игру с края на край

ЦСКА сегодня оборонялся, играя один в один. Тем не менее мы находили решения в этой ситуации. Надо отдать должное, ЦСКА сыграл сегодня очень хорошо.

Первый тайм начали достаточно хорошо, были моменты. В первом тайме у нас было больше моментов, чем у ЦСКА. По сути, единственный удар в створ стал голевым, во втором тайме изменили схему, начали играть хорошо, но удалили Романа Зобнина. В Кубке России нам удалось выиграть, сегодня нет.

Рома – очень спокойный человек, не знаю, что должно случиться, чтобы так произошло. Такое поведение неприемлемо. Я еще не говорил с ним об этом

Почему я должен идти пожимать руку первым? Если бы Гончаренко был дамой, я бы пошел первым, но мы оба мужчины, никакой проблемы нет. Этот вопрос раздут СМИ, это не первый случай, когда тренеры не жмут друг другу руки. После финального свистка пошел к игрокам, чтобы поддержать, после этого мы пошли к болельщикам, их было немного.

Бакаев – важный для нас игрок, он может решить исход матча. Возможно, у него сегодня не все получалось. А Влашич был в ударе. Зелимхану есть куда расти, он очень самокритичен».

Оба мяча ЦСКА забил Никола Влашич, а Роман Зобнин был удален на 77-й минуте за то, что ударил локтем Ивана Облякова.

Когда 4 марта «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в Кубке России по итогам дополнительного времени, Гончаренко уклонился от рукопожатия с Тедеско, оттолкнув немца.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков, а «Спартак» – шестое (32).

4 июля состоятся матчи «Спартак» – «Тамбов» и «Ахмат» – ЦСКА.

источник: ТАСС
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