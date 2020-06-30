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30 июня 23:42
автор: Виктор Шарафудинов

Гончаренко объяснил свой отъезд в Белоруссию необходимостью встряхнуть игроков ЦСКА

Армейцы в дерби против «Спартака» одержали первую победу в нынешнем году.

Два гола Николы Влашича позволили ЦСКА в 25-м туре чемпионата России обыграть «Спартак» со счетом 2:0.

До сегодняшнего вечера ЦСКА не мог выиграть в чемпионате семь матчей кряду, четырежды сыграв вничью ничьи и потерпев три поражения. Предыдущую победу в РПЛ армейцы одержали 24 ноября прошлого года (1:0 дома против «Крыльев Советов»).

После игры главный тренер Виктор Гончаренко объяснил, почему он ездил в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита» 20 июня (0:4).

«Что касается поездки, надо было каким-то образом встряхнуть команду. Очень быстро пожалел о своих действиях и принес извинения, – цитирует ТАСС слова Гончаренко, сказанные на пресс-конференции. – Что касается хода игры, то у нас чемпионат такой, где многие команды играют не с позиции силы. Знали, что «Спартак» много забивает в контратаках. Когда Влашич отличился, мы стали больше обороняться».

Команда Гончаренко занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков, а «Спартак» – шестое (32).

4 июля состоятся матчи «Спартак» – «Тамбов» и «Ахмат» – ЦСКА.

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