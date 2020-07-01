Бывший капитан «Барселоны» Бакеро отказался от должности технического директора «Локомотива»

Газета Sport сообщает, что глава академии «Барселоны» Хосе Мария Бакеро отклонил предложение «Локомотива» занять пост технического директора московского клуба.

Барселонские журналисты утверждают, что железнодорожники предложили 57-летнему испанцу выгодный контракт на три года, однако бывший капитан «Барселоны» предпочел остаться в клубе, хотя ему придется сменить должность с понижением зарплаты. В следующем сезоне он будет следить за прогрессом футболистов сине-гранатовых, отданных в аренду в другие команды.

Во время карьеры футболиста Бакеро добился наибольших успехов в «Барселоне», за которую играл с 1988 по 1997 годы (331 матч и 91 гол). Атакующий полузащитник помог каталонцам выиграть Лигу чемпионов в 1992 году, а также четырежды завоевать титул чемпиона Испании.

В качестве главного тренера он работал с мексиканской «Пуэблой», «Малагой B», «Реалом Сосьедадом», польскими «Полонией» и «Лехом», а также с перуанским клубом «Хуан Аурич».