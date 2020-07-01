«Севилья» в гостях разгромила «Леганес»

Матч 33-го тура чемпионата Испании «Леганес» – «Севилья» завершился со счетом 0:3.
Оливер Торрес сделал дубль, отличившись на 23-й и 35-й минутах, а на 82-й отличился Мунир Эль-Хаддади.
«Севилья» прервала серию из четырех ничьих и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 57 очков.
«Леганес» находится на предпоследней 19-й строчке, имея 25 очков. После рестарта чемпионата команда не одержала ни одной победы (две ничьи и четыре поражения).
5 июля «Леганес» сыграет в гостях с «Эспаньолом». 6 июля «Севилья» примет «Эйбар».