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01 июля 00:11
автор: Виктор Шарафудинов

«Севилья» в гостях разгромила «Леганес»

Команда Лопетеги занимает четвертое место в Примере.

Матч 33-го тура чемпионата Испании «Леганес» – «Севилья» завершился со счетом 0:3.

Оливер Торрес сделал дубль, отличившись на 23-й и 35-й минутах, а на 82-й отличился Мунир Эль-Хаддади.

«Севилья» прервала серию из четырех ничьих и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 57 очков.

«Леганес» находится на предпоследней 19-й строчке, имея 25 очков. После рестарта чемпионата команда не одержала ни одной победы (две ничьи и четыре поражения).

5 июля «Леганес» сыграет в гостях с «Эспаньолом». 6 июля «Севилья» примет «Эйбар».

источник: «Советский спорт»
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