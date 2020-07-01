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«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью
01 июля 01:26

«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью

Матч в столице Каталонии не выявил победителя.

Футболисты «Барселоны» в матче 33-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграли вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 2:2.

В составе хозяев поля гол на свой счет записал Лионель Месси, отличившийся с пенальти. В пассиве нападающего «Атлетико» Диего Коста автогол, которым был открыт счет во встрече. В составе гостей дважды с пенальти отличился полузащитник Сауль Ньигес.

Отметим, что первый пенальти в составе «матрасников» пробил Коста. Он не сумел забить, но арбитр принял решение перебить удар из-за того, что вратарь двинулся с места раньше времени.

Таким образом, после 33 туров в активе «Барселоны» 70 очков и она идет на втором месте на одно очко, отставая от «Реала», у которого одна игра есть в запасе. «Атлетико» набрал 59 очков и идет на третьем месте.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграл с «Вильярреалом» 5 июля, а «Атлетико» 3 числа примет «Мальорку».

источник: «Советский спорт»
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