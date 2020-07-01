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01 июля 08:20
автор: Артур Гичунцев

Кике Сетьен: У «Барселоны» все меньше шансов выиграть титул

Каталонцы занимают второе место, уступая «Реалу» одно очко. При этом у мадридцев игра в запасе.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после матча с «Атлетико» (2:2) в 33-м туре примеры.

«Мне очень жаль. Нам все сложнее и сложнее. Мы не смогли обыграть «Атлетико», а это значит, что у нас все меньше шансов выиграть титул. В любом случае, мы будем работать и бороться до последнего тура.

Честно говоря, я доволен игрой своей команды. Мы контролировали мяч, но тяжело вскрыть оборону такого дисциплинированного соперника», – цитирует Сетьена Marca.

После этой встречи в активе «Барселоны» 70 очков и вторая позиция. У «Атлетико» – 59 очков и третье место.

В следующем туре каталонцы сыграют в гостях с «Вильярреалом» (5 июля), а столичный клуб двумя днями ранее примет «Мальорку».

источник: «Советский спорт»
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