Кике Сетьен: У «Барселоны» все меньше шансов выиграть титул

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после матча с «Атлетико» (2:2) в 33-м туре примеры.

«Мне очень жаль. Нам все сложнее и сложнее. Мы не смогли обыграть «Атлетико», а это значит, что у нас все меньше шансов выиграть титул. В любом случае, мы будем работать и бороться до последнего тура.

Честно говоря, я доволен игрой своей команды. Мы контролировали мяч, но тяжело вскрыть оборону такого дисциплинированного соперника», – цитирует Сетьена Marca.

После этой встречи в активе «Барселоны» 70 очков и вторая позиция. У «Атлетико» – 59 очков и третье место.

В следующем туре каталонцы сыграют в гостях с «Вильярреалом» (5 июля), а столичный клуб двумя днями ранее примет «Мальорку».