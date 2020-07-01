Симеоне – о матче с «Барселоной»: Атлетико» показал себя с лучшей стороны

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался после матча с «Барселоной» (2:2) в 33-м туре примеры.

«Приехали на «Камп Ноу» с желанием победить за счет быстрых контратак. Конечно, матч начался неприятно – мы пропустили быстрый гол. К тому же «Барселона» хорошо контролирует мяч, а с таким соперником всегда сложно.

У каталонцев хватает игроков, которые умеют создавать проблемы в позиционном нападении. Я уважаю их стиль.

Считаю, что «Атлетико» проделал хорошую работу и показал себя с лучшей стороны. Я доволен», – цитирует аргентинца Marca.

После этой встречи в активе «Барселоны» 70 очков и вторая позиция. У «Атлетико» – 59 очков и третье место.