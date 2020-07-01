Веденеев о матче с «Тамбовом»: «Зенит» может допустить осечку лишь при большой недооценке соперника

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался перед матчем 25-го тура РПЛ «Зенит» – «Тамбов».

«Трудно представить, за счет чего «Зенит» может потерять очки. Слишком уж велика разница в классе и исполнителях.

Команда Сергея Семака может допустить осечку лишь при какой-то большой недооценке соперника, но за ней такое редко водится. Тем более после довольно напряженной игры с другим клубом из нижней части таблицы – «Крыльями Советов» – футболисты «Зенита» наверняка максимально серьезно отнесутся к «Тамбову» и не допустят ошибок», – цитируют Веденеева «Известия».