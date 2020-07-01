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01 июля 09:48
автор: Артур Гичунцев

Акинфеев вошел в рейтинг лучших вратарей мира по количеству «сухих» матчей

Он выступает за основу армейцев с 2002 года.

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев помог столичному клубу обыграть «Спартак» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

Таким образом, российский голкипер провел 316-й «сухой» матч в карьере и занял шестое место в списке лучших вратарей мира по этому показателю. Соответствующий рейтинг составил портал Give Me Sport.

Отметим, что лидер красно-синих обошел в рейтинге бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван дер Сара (266), а также испанца Виктора Вальдеса (260), выступавшего за «Барселону».

Добавим, что лучшим стал экс-капитан «Реала» Икер Касильес, в активе которого 439 «сухих» матчей. Вторым – Джанлуиджи Буффон (420), выступающий за «Ювентус», а третьим – бывший вратарь «Челси» Петр Чех (391).

источник: «Советский спорт»
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