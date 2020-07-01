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01 июля 11:00

Марадона может возглавить сборную Испании

В данный момент он тренирует футбольный клуб «Химнасия и Эсгрима».

В сборной Испании может смениться главный тренер, о чем сообщает Infobae.

Согласно источнику, Антонио Торрес, претендующий на пост главы Королевской футбольной федерации Испании (RFEF), встретился с Диего Марадоной и предложил легендарному аргентинцу возглавить команду в случае победы на выборах, которые состоятся в августе.

Отмечается, что известный футболист уже дал согласие на подписание контракта. Срок его соглашения – два года, а главная цель – выход на ЧМ-2022 в Катаре.

Добавим, что нынешним тренером испанцев является Луис Энрике. Он вывел коллектив на Евро-2020, который перенесли на 2021 года из-за пандемии коронавируса.

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