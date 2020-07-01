«Оренбург» объявил об отмене матча с «Уралом»

Пресс-служба «Оренбурга» сообщила, что матч 25-го тура РПЛ против «Урала» не состоится, поскольку команда не получила разрешения от Роспотребнадзора.

«Оренбург» не получил разрешения от Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на проведение матча в связи с выявлением положительных тестов на COVID-19 в команде.

Роспотребнадзор не отменил постановление о режиме самоизоляции для футболистов и сотрудников, контактировавших с лицами с положительным тестом», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Оренбург» отказался проводить матч с «Краснодаром». Позже команде засчитали техническое поражение.