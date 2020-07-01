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01 июля 11:13
автор: Артур Гичунцев

«Оренбург» объявил об отмене матча с «Уралом»

Ранее команда снялась с поединка против «Краснодара».

Пресс-служба «Оренбурга» сообщила, что матч 25-го тура РПЛ против «Урала» не состоится, поскольку команда не получила разрешения от Роспотребнадзора.

«Оренбург» не получил разрешения от Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на проведение матча в связи с выявлением положительных тестов на COVID-19 в команде.

Роспотребнадзор не отменил постановление о режиме самоизоляции для футболистов и сотрудников, контактировавших с лицами с положительным тестом», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Оренбург» отказался проводить матч с «Краснодаром». Позже команде засчитали техническое поражение.

источник: «Советский спорт»
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