Илья Геркус: «Спартак» интереснее ЦСКА. У этой команды может быть большое будущее

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус оставил запись в своем Telegram-канале, посвященную матчу 25-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (2:0).

«Сразу скажу, что игра мне понравилась. Мне понравилась динамика, планы на игру, самоотдача и класс. Видно тренерские установки, видна заряженность.

При этом хоть «Спартак» и проиграл, но было видно, что он приехал выигрывать. И это то, чем занимается «Спартак» последние игры. Тедеско конструирует выигрышную игру. С прессингом, с аритмией, с меняющимися направлениями атаки: центр-фланги, фланги-центр. За этим интересно смотреть.

ЦСКА понравился движением. Я, честно, ожидал, что они сядут в концовке и «Спартак» их додавит. Не произошло. Понравилось и как ЦСКА защищается: очень слаженно, очень дисциплинированно, почти без ошибок. Видна тренерская рука Гончаренко. Ну и класс исполнителей, что тут добавить к уже многократно сказанному? Акинфеев, Фернандес и Влашич – выдали классную игру, это мастера, это звезды.

Но все же «Спартак» понравился больше. Он интереснее и у этой команды может быть большое будущее. Они как подросток, как молодой игрок с потенциалом. Есть ошибки, даже поражения, но очевиден прогресс, видна динамика», – написал Геркус.