Влашич – о победе над «Спартаком»: Мы не стали прессинговать высоко и дожидались своих возможностей

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич дал комментарий клубной пресс-службе после победы над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

«Важнейшие три очка! Дерби – самый большой матч в сезоне для нас. Все знают, что такая игра означает для футболистов, для болельщиков, для клуба. Я счастлив, что мы победили. Тем более, что выиграть какое-то время не получалось. Это было так важно!

Мы перестроили игру. Не стали прессинговать так высоко, дожидались своих возможностей. Мы хорошо играли в защите и переходили от обороны к атаке. Если ты терпишь такое поражение, как с «Зенитом», тебе нужно улучшать ситуацию. Мы анализировали нашу игру и добились заслуженной победы.

У нас давно не было поводов для улыбок. В этом году мы не побеждали в последних шести матчах, поэтому сейчас после финального свистка я наконец смог улыбнуться!» – сказал Влашич.