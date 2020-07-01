Дмитрий Черышев: «Валенсия» играла на багаже Марселино

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал решение «летучих мышей» уволить Альберта Селадеса с должности главного тренера.

«Меня не удивило это решение. Считаю, что оно верное, потому что у команды не было результата. На протяжении последнего времени, как бы это некрасиво ни звучало, команда показывала невыразительную игру, очень мало создавалось моментов у ворот соперника, поэтому они не выигрывали.

Тот положительный результат, который был в самом начале, – это заслуга Марселино, его высокого мастерства. Команда играла на его багаже. По истечении определенного времени мы увидели подготовку Селадеса и результат этой подготовки», – цитирует Черышева News.ru.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Валенсии» станет бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде, работавший с командой в период с 2012 по 2013 год.