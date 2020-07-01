«Арсенал» – «Ахмат». Стартовые составы

Врач «Локомотива»: Вероятность того, что Гилерме сыграет в матче с «Сочи», – 90 процентов

Врач железнодорожников Никита Карлицкий рассказал о состоянии голкипера команды Маринато Гилерме, который не смог доиграть встречу с «Крыльями Советов» из-за повреждения.