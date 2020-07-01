«Арсенал» – «Ахмат». Стартовые составы

«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко, Кангва.
Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Володько, Горбатенко, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Кангва, Громыко, Ковалев, Минаев.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл Силва, Харин, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Анхель Ромеро, Кадыров, Раванелли, Митришев, Кадыров, Фелипе Визеу.
Добавим, что встреча состоится Туле и начнется в 17:30 по московскому времени.