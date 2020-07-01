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01 июля 16:56

«Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Рубином»

Футболисты «Уфы» не смогли переиграть «Рубин» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Уфа» набрала 32 очка и поднялась на шестую строку в турнирной таблице, обойдя «Спартак» по дополнительным показателям. «Рубин» после 25 туров с 27 очками расположился на 12-м месте.

В следующем матче чемпионата уфимская команда дома сыграет против «Урала», а казанцы на своем поле встретятся с «Рубином».

РПЛ
25-й тур
«Уфа» (Уфа) – «Рубин» (Казань) – 0:0 (0:0)

«Уфа»: Беленов, Никитин, Сухов (Круговой, 85), Неделчару, Табидзе, Фомин, Голубев (Терентьев, 73), Карп, Урунов (Гиоргобиани, 85), Алиев, Кротов (Бизяк, 66).

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Уремович, Пабло, Зуев (Поярков, 78), Коновалов (Могилевец, 88), Абильгор, Макаров (Бакаев, 71), Давиташвили (Марков, 88), Кварацхелия, Игнатьев (Евтич, 72).

Предупреждения: Неделчару, 22. Кротов, 26. Карп, 28 – Уремович, 74. Самошников, 82.
Главный арбитр: Евгений Турбин (Дмитров).

Уфа. Стадион «Нефтяник».

источник: «Советский спорт»
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