«Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Рубином»

Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Уфа» набрала 32 очка и поднялась на шестую строку в турнирной таблице, обойдя «Спартак» по дополнительным показателям. «Рубин» после 25 туров с 27 очками расположился на 12-м месте.

В следующем матче чемпионата уфимская команда дома сыграет против «Урала», а казанцы на своем поле встретятся с «Рубином».

РПЛ

25-й тур

«Уфа» (Уфа) – «Рубин» (Казань) – 0:0 (0:0)

«Уфа»: Беленов, Никитин, Сухов (Круговой, 85), Неделчару, Табидзе, Фомин, Голубев (Терентьев, 73), Карп, Урунов (Гиоргобиани, 85), Алиев, Кротов (Бизяк, 66).