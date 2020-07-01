«Спартак» официально объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо

«Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Также отмечается, что клуб покидает хавбек Лоренсо Мельгарехо, срок соглашения с которым истек 30 июня.
Напомним, за все время в «Спартаке» Шюррле, принадлежащий «Боруссии», отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса. Мельгарехо провел в «Спартаке» 4,5 сезона и записал на свой счет 17 забитых мячей в 116 матчах.
Удачи, Андре!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 1, 2020
Аренда немецкого полузащитника Андре Шюррле завершилась. В 18 матчах за «Спартак» от отметился двумя мячами.
🙌🏻 Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм!#Шюррле #Спартак pic.twitter.com/Ksr3JMaAht
Спасибо за все, Мельга!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 1, 2020
Контракт Лоренсо Мельгарехо истек. Парагваец провел в «Спартаке» 4,5 сезона:
🥇 Чемпион России
🏆 Обладатель Суперкубка
💪 116 матчей
⚽ 17 голов
Удачи в дальнейшей карьере, «Индеец» 🔴⚪#Мельгарехо #Спартак pic.twitter.com/Vfk0ZtnlqM