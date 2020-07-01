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01 июля 17:50

«Спартак» официально объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо

Аренда немецкого полузащитника Андре Шюррле завершилась, игрок возвращается в Германию.

«Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Также отмечается, что клуб покидает хавбек Лоренсо Мельгарехо, срок соглашения с которым истек 30 июня.

Напомним, за все время в «Спартаке» Шюррле, принадлежащий «Боруссии», отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса. Мельгарехо провел в «Спартаке» 4,5 сезона и записал на свой счет 17 забитых мячей в 116 матчах.

источник: ФК «Спартак»
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