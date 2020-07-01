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01 июля 18:22

Леонид Слуцкий: Надеюсь, что игра с «Оренбургом» состоится

Главный тренер «Рубина» прокомментировал ситуацию вокруг «Оренбурга», который второй тур отказывается от участия в матчах.

- Я не знаю. Я вообще пока не готов комментировать эту ситуацию, потому что она не понятна и не ясна. Когда будет конкретная тема, тогда и клуб, если придется, будет давать комментарии. Я надеюсь, что игра с «Оренбургом» состоится, - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды.

Отметим, что «Рубин» должен встретиться с «Оренубргом» 7 июля в рамках 26-го тура чемпионата России.

Напомним, что «Оренбург» отказался проводить матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром». В среду пресс-служба оренбургского клуба сообщила, что матч 25-го тура против «Урала» также не состоится, поскольку команда не получила разрешения от Роспотребнадзора.

источник: ФК «Рубин»
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