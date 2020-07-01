ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 июля 18:58

«Ростов» - «Краснодар». Стартовые составы

Стали известны составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 25-го тура чемпионата России.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Осинов, Ведерников, Гапечкин, Попов, Хаджикадунич, Норманн, Долгов.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Вилена, Вандерсон, Берг.

Запасные: Адамов, Агкацев, Сорокин, Фьолусон, Фернандеш, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

Добавим, что встреча пройдет сегодня, 1 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнется 20:00 по московскому времени.

После 24 матчей чемпионата «Ростов», набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 44 очками располагается на третьем месте.

источник: РПЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Динамовцы полетели в Сочи оптимальным составомЧетверные Трусовой у Плющенко, Хабиб, «Ростов» и «Ливерпуль». Главные события июняНа северо-востоке Москвы в многоквартирном доме произошел взрывГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Малком - лучший игрок матча «Тамбов» – «Зенит»
Бразильский форвард был признан лучшим игроком по итогам встречи 25-го тура между «Тамбовом» и «Зенитом» (1:2).
01.07.2020 20:20
Футбол
Шамиль Газизов: В матче с «Рубином» не хватило гола
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0).
01.07.2020 20:10
Футбол
Шамиль Газизов: «Оренбург» не заслужил того, что ему записывают поражения
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию вокруг «Оренбурга», который второй тур отказывается от участия в матчах.
01.07.2020 19:50
Футбол
«Зенит» в компенсированное время матча вырвал победу у «Тамбова»
«Зенит» в компенсированное время матча вырвал победу у «Тамбова»
Футболисты «Зенита» одержали победу над «Тамбовом» в выездном матче 25-го тура чемпионата России со счетом 2:1.
01.07.2020 19:24
Футбол
Дубль Роши помог «Ахмату» в гостях обыграть «Арсенал»
Дубль Роши помог «Ахмату» в гостях обыграть «Арсенал»
Футболисты «Арсенала» проиграли «Ахмату» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России со счетом 1:3.
01.07.2020 19:20
Футбол
«Сочи» - «Динамо». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Динамо» на матч 25-го тура чемпионата России.
01.07.2020 19:00
Футбол
«Ростов» - «Краснодар». Стартовые составы
Стали известны составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 25-го тура чемпионата России.
01.07.2020 18:58
Футбол
Чалов будет работать на тренировках по индивидуальной программе
Нападающий армейцев Федор Смолов, замененный по ходу матча со «Спартаком» из-за повреждения колена, прошел обследование в Москве.
01.07.2020 18:52
Футбол
«Ростов» – «Краснодар». Текстовая трансляция
«Ростов» – «Краснодар». Текстовая трансляция
Начало матча – 20:00 (мск).
01.07.2020 18:48
Футбол
Леонид Слуцкий: Ни одна из команд не наиграла явно на победу
Главный тренер «Рубина» подвел итоги выездного матча 25-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).
01.07.2020 18:40
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика