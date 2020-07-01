«Ростов» - «Краснодар». Стартовые составы

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Осинов, Ведерников, Гапечкин, Попов, Хаджикадунич, Норманн, Долгов.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Вилена, Вандерсон, Берг.
Запасные: Адамов, Агкацев, Сорокин, Фьолусон, Фернандеш, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.
Добавим, что встреча пройдет сегодня, 1 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнется 20:00 по московскому времени.