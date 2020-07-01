«Сочи» - «Динамо». Стартовые составы

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.
Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Скопинцев, Шунич, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Рауш, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Евгеньев, Соснин, Карапузов, Школик, Данилин, Хильемарк, Комличенко, Филипп.
Встреча состоится сегодня, 1 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 10:00 по московскому времени.