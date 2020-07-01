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Дубль Роши помог «Ахмату» в гостях обыграть «Арсенал»
01 июля 19:20

Дубль Роши помог «Ахмату» в гостях обыграть «Арсенал»

Футболисты «Арсенала» проиграли «Ахмату» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России со счетом 1:3.

В составе грозненской команды голами отметились Евгений Харин (15-я минута) и Одисе Роши (22, пен., 88), у тульского клуба отличился Евгений Луценко (90+2).

После этой игры «Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» с 28 очками занимает девятое место.

В следующем туре клуб из Грозного сыграет на своем поле с ЦСКА, а тульская команда на выезде встретится с «Динамо».

РПЛ
25-й тур
«Арсенал» (Тула) – «Ахмат» (Грозный) 1:3 (0:2)

Голы: Луценко, 90+2 – Харин, 15, Роши, 22, с пенальти, 88.

«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 73), Чаушич (Горбатенко, 57), Лесовой (Ломовицкий, 72), Ткачев (Кангва, 64), Костадинов, Кангва (Ковалев, 57), Луценко.

«Ахмат»: Городов, Нижич, Семенов, Ненахов, Богосовац, Исмаэл, Глушаков, Роши, Иванов (Раванелли, 79), Харин (Митришев, 83), Понсе (Фелипе Визеу, 70).

Предупреждения: Костадинов, 15. Хагуш, 24 Харин, 24. Богосовац, 33. Глушаков, 69. Иванов, 71.
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Тула. Стадион «Арсенал».

источник: «Советский спорт»
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