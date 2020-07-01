Дубль Роши помог «Ахмату» в гостях обыграть «Арсенал»

В составе грозненской команды голами отметились Евгений Харин (15-я минута) и Одисе Роши (22, пен., 88), у тульского клуба отличился Евгений Луценко (90+2).

После этой игры «Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» с 28 очками занимает девятое место.

В следующем туре клуб из Грозного сыграет на своем поле с ЦСКА, а тульская команда на выезде встретится с «Динамо».

РПЛ

25-й тур

«Арсенал» (Тула) – «Ахмат» (Грозный) – 1:3 (0:2)

Голы: Луценко, 90+2 – Харин, 15, Роши, 22, с пенальти, 88.