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01 июля 19:50

Шамиль Газизов: «Оренбург» не заслужил того, что ему записывают поражения

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию вокруг «Оренбурга», который второй тур отказывается от участия в матчах.

- То, что происходит с «Оренбургом», конечно, очень печально, но это может произойти с каждым клубом. Но лучше такие результаты (технические поражения со счетом 0:3 – прим.), чем когда выходят дети на поле. «Оренбург» не заслужил того, что ему записывают поражения, - цитирует Газизова «РИА Новости».

Напомним, что «Оренбург» отказался проводить матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром». В среду пресс-служба оренбургского клуба сообщила, что матч 25-го тура против «Урала» также не состоится, поскольку команда не получила разрешения от Роспотребнадзора.

источник: «РИА Новости»
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