Шамиль Газизов: «Оренбург» не заслужил того, что ему записывают поражения

- То, что происходит с «Оренбургом», конечно, очень печально, но это может произойти с каждым клубом. Но лучше такие результаты (технические поражения со счетом 0:3 – прим.), чем когда выходят дети на поле. «Оренбург» не заслужил того, что ему записывают поражения, - цитирует Газизова «РИА Новости».

Напомним, что «Оренбург» отказался проводить матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром». В среду пресс-служба оренбургского клуба сообщила, что матч 25-го тура против «Урала» также не состоится, поскольку команда не получила разрешения от Роспотребнадзора.