Шамиль Газизов: В матче с «Рубином» не хватило гола

- Была интересная и очень динамичная игра, в конце обе команды немножечко подсели, а так было очень много ударов, «Рубин» тоже очень хорошо играл. Не хватило гола, вот и все.

Будем настраиваться на «Урал», тем более соперник пропустил игру, у него больше времени, но мы будем играть дома, примем своих соседей, - цитирует Газизова «РИА Новости».

После этой игры «Уфа» набрала 32 очка и поднялась на шестую строку в турнирной таблице, обойдя «Спартак» по дополнительным показателям. В следующем матче чемпионата уфимская команда дома сыграет против «Урала».

Добавим, что в среду пресс-служба «Оренбурга» сообщила, что матч 25-го тура против «Урала» не состоится, поскольку команда не получила разрешения от Роспотребнадзора.