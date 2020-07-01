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01 июля 20:29

Александр Медведев: Азмун забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру нападающего Сердара Азмуна в матче 25-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1).

- Азмун сделала выводы для себя, команда его поддержала, а тренер доверил место в составе. Азмун очень хорошо играл, забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера - одним касанием переправил мяч в ворота с передачи Дзюбы, - приводит слова Медведева «РИА Новости».

Ранее форвард был оштрафован клубом за нарушение социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса. Добавим, что в матче против «Тамбова», который состоялся в среду, иранский форвард забил первый гол своей команды.

После этой победы «Зенит» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая за пять туров до конца чемпионата идущий на втором месте «Локомотив» на 11 очков. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга в гостях сыграет против «Краснодара».

источник: «РИА Новости»
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