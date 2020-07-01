Сергей Семак: Нам нужно побеждать, а не думать о том, как проводить ротацию

- Играли те, кто лучше и сильнее на данный момент. Что касается ротации, то какой смысл ее проводить, если у нас было достаточно времени, чтобы восстановиться. Сейчас паузы будут меньше - естественно, могут быть изменения. Нам нужно побеждать, а не думать о том, как проводить ротацию, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

После этой победы «Зенит» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая за пять туров до конца чемпионата идущий на втором месте «Локомотив» на 11 очков. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга в гостях сыграет против «Краснодара».