«Краснодар» на 11-й минуте компенсированного времени упустил победу в матче с «Ростовом»

Встреча прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Маркус Берг (13-я минута), у хозяев голом отличился Ивелин Попов (90+11).

После этой игры «Краснодар» набрал 45 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Ростов» после поражения с 42 очками занимает четвертое место.

В следующем туре «Краснодар» дома сыграет против «Зенита», а «Ростов» в гостях встретится с «Крылья ми Советов».

РПЛ

25-й тур

«Ростов» – «Краснодар» - 1:1 (0:1)