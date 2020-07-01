«Краснодар» на 11-й минуте компенсированного времени упустил победу в матче с «Ростовом»

Встреча прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Маркус Берг (13-я минута), у хозяев голом отличился Ивелин Попов (90+11).
После этой игры «Краснодар» набрал 45 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Ростов» после поражения с 42 очками занимает четвертое место.
В следующем туре «Краснодар» дома сыграет против «Зенита», а «Ростов» в гостях встретится с «Крылья ми Советов».
РПЛ
25-й тур
«Ростов» – «Краснодар» - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Берг, 13. 1:1 – Попов, 90+11, пен.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Чистяков, Байрамян (Хаджикадунич, 62), Зайнутдинов (Ведерников, 87), Саплинов (Попов, 72), Глебов (Норманн, 71), Ионов, Мамаев, Шомуродов (Долгов, 62).
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Панталеао, Вандерсон (Фернандеш, 75), Ольссон (Кабелла, 75), Газинский (Черников, 64), Уткин (Сулейманов, 57), Вильена, Берг.
Предупреждения: Шомуродов (59), Саплинов (65), Мамаев (65), Зайнутдинов (68), Черников (79), Сафонов (89), Сулейманов (90), Фернандеш (90).