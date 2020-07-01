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01 июля 23:52

Тихонов не считает «Зенит» фаворитом матча с «Краснодаром»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов не считает, что «Зенит» едет на матч 26-го тура в Краснодар в статусе фаворита.

- Едет ли «Зенит» в Краснодар фаворитом? Нет. Они вот в Тамбов поехали и забили победный только на 90-й минуте. Силы заканчиваются, без полноценной подготовки и с постоянными перелетами очень трудно. Та же Самара тоже тяжело далась «Зениту», - рассказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что после 25 туров чемпионата «Зенит» набрал 59 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар», имея в активе 45 очков после 24 матчей, занимает третье место.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 5 июля и начнется в 20:30 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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