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02 июля 09:46
автор: Артур Гичунцев

Денис Глушаков: Очень жаль, что пропускаю игру с ЦСКА (видео)

Встреча состоится 5 июля и пройдет в Грозном.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков пообщался с клубной пресс-службой после победы над тульским «Арсеналом» (3:1) в 25-м туре РПЛ.

«Насыщенный график. Все понимаем, что каждые три-четыре дня будут игры. Важнее всего был результат, три очка, так как понимаем, что турнирная таблица поджимает.

Очень жаль, что пропускаю следующую игру с ЦСКА. К сожалению, в безобидном моменте получил желтую карточку. Честное слово, не видел игрока. Наверное, уже думал о том, как забить гол», – сказал футболист.

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Публикация от FC «Akhmat» Grozny ⚽ (@akhmatgrozny)

источник: «Советский спорт»
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