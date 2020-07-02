Денис Глушаков: Очень жаль, что пропускаю игру с ЦСКА (видео)

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков пообщался с клубной пресс-службой после победы над тульским «Арсеналом» (3:1) в 25-м туре РПЛ.

«Насыщенный график. Все понимаем, что каждые три-четыре дня будут игры. Важнее всего был результат, три очка, так как понимаем, что турнирная таблица поджимает.

Очень жаль, что пропускаю следующую игру с ЦСКА. К сожалению, в безобидном моменте получил желтую карточку. Честное слово, не видел игрока. Наверное, уже думал о том, как забить гол», – сказал футболист.