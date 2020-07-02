Зидан – об отсутствии Азара в заявке «Реала»: В его случае торопиться нельзя

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил, почему полузащитник Эден Азар не сыграет с «Хетафе» в 33-м туре примеры.

«Азар – один из фундаментальных игроков «Реала». О его уровне говорить не приходится, однако, торопиться нельзя. Нужно подводить его к матчам постепенно, без всякой спешки», – цитирует француза ESPN.

В текущем сезоне 29-летний Азар провел 19 матчей, забил один гол и отдал семь голевых передач.

Что касается матча с «Хетафе», то команда Задина проведет его 2 июля. Встреча стартует в 23.00 мск.