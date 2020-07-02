Семь футболистов покинули «Томь»

«Томь» объявила об уходе семи футболистов.

Как сообщает клубная пресс-служба, в связи с истечением контрактов команду покинули: вратарь Арсен Сиукаев, а также защитники Айдар Лисинков, Александр Горбатюк и Андрюс Рукас.

Отмечается, что защитник Никита Каккоев вернулся в «Зенит-2» в связи с истечением аренды, а с защитниками Василием Запрягаевым и Ильей Шурыгиным контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Добавим, что минувший сезон ФНЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.