Виллиан – первый игрок в АПЛ за четыре года, оформивший дубль со стандартных положений в одном матче

Полузащитник «Челси» Виллиан дважды поразил ворота «Вест Хэма» (2:2) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Первый гол бразилец забил с пенальти, а второй – со стандартного положения.

Таким образом, хавбек стал первым игроком лиги за последние четыре года, который смог отличиться со штрафного и пенальти в одном матче. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Добавим, что футболист выступает за «синих» с 2013 года. Он был куплен у «Анжи». Текущий контракт игрока истекает по окончании сезона и стороны ведут переговоры о его продлении.