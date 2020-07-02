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02 июля 11:50
автор: Артур Гичунцев

Виллиан – первый игрок в АПЛ за четыре года, оформивший дубль со стандартных положений в одном матче

В 2016 году это сделал Сеск Фабрегас.

Полузащитник «Челси» Виллиан дважды поразил ворота «Вест Хэма» (2:2) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Первый гол бразилец забил с пенальти, а второй – со стандартного положения.

Таким образом, хавбек стал первым игроком лиги за последние четыре года, который смог отличиться со штрафного и пенальти в одном матче. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Добавим, что футболист выступает за «синих» с 2013 года. Он был куплен у «Анжи». Текущий контракт игрока истекает по окончании сезона и стороны ведут переговоры о его продлении.

источник: АПЛ
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