Аджоев прокомментировал уход Черевченко с должности главного тренера «Арсенала»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался после новости об уходе Игоря Черевченко с должности главного тренера.

Напомним, специалист покинул команду после поражения от «Ахмата» (1:3) в матче 25-го тура РПЛ.

«После матча с «Ахматом» Игорь Черевченко обратился к руководству клуба с просьбой об отставке. Эта просьба была удовлетворена. Поражение во вчерашнем матче стало для нас пятым подряд в чемпионате, поэтому основания для такого решения есть.

Не будем забывать, что именно с Игорем Черевченко в качестве главного тренера мы добились лучшего на данный момент результата в истории «Арсенала», заняв шестое место в чемпионате и завоевав путевку в Лигу Европы. Однако в спорте нельзя жить вчерашним днем, эти результаты уже история.

На сегодняшний день ситуация другая. Именно поэтому и было принято соответствующее решение. К матчу с «Динамо» команду будут готовить главный тренер «Химика-Арсенал» Сергей Подпалый и главный тренер молодёжной команды «Арсенала» Николай Ковардаев, а Игоря Черевченко мы благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – цитирует функционера «РИА Новости».