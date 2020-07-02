Президент «Атлетико» поддержал Гризманна

Глава мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал текущее положение Антуана Гризманна.

Напомним, форвард «Барселоны» начал игру с бывшей командой на скамейке запасных и вышел в самой концовке встречи. Этот матч прошел в 33-м туре примеры и состоялся во вторник, 30 июня (2:2).

«Гризманн замечательный игрок и отличный парень. Очень уважаю его. Уверен, он справится с этой ситуацией и добьется успеха с «Барселоной», – цитирует Сересо Onda Cero.

Напомним, футболист был куплен у «Атлетико» за 120 млн евро. В текущем сезоне он отыграл 43 матча, забил 14 голов и отдал четыре голевых паса.