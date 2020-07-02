УЕФА опубликовал расписание Лиги чемпионов сезона -2020/21

Пресс-служба УЕФА опубликовала расписание матчей Лиги чемпионов в сезоне-2020-21.

Так, групповой этап турнира стартует 20 октября и завершится 21-го числа. 2-й тур начнется 27-го и будет доигран 28 октября. 3-й тур – 3-4 ноября, 4-й – 24-25 ноября, 5-й – 1-2 декабря, а 6-й – 8–9 декабря.

Что касается плей-офф, то матчи этой стадии турнира начнутся 16 февраля 2021 года. ¼ финала – 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Первые полуфинальные матчи запланированы на 27 и 28 апреля, а ответные – на 4 и 5 мая.

Добавим, что финал пройдет в Стамбуле и состоится 29 мая.