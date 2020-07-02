ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 июля 16:43
автор: Виктор Шарафудинов

Алексей Миранчук и Влашич попали в сборную 25-го тура РПЛ по версии InStat

В символическую команду были включены по два игрока «Локомотива», ЦСКА и «Зенита».

Официальный сайт Российской премьер-лиги представил сборную 25-го тура по версии компании спортивной аналитики InStat.

Место в воротах досталась голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, который сыграл «на ноль» в дерби со «Спартаком» (2:0).

Четверку защитников составили Владислав Игнатьев («Локомотив»), Джемал Табидзе («Уфа»), Максим Осипенко («Ростов») и Дуглас Сантос («Зенит»).

Места в полузащите достались Алексею Миранчуку, который спас «Локомотив» от поражения на последних секундах игры против «Крыльев Советов», а также Юрию Газинскому («Краснодар»), Кириллу Заике («Сочи») и автору обоих мячей ЦСКА в матче против «Спартака» Николе Влашичу.

Пару нападающих составили Сердар Азмун («Зенит) и Андрес Понсе («Ахмат»).

Из всех игроков символической сборной наивысший рейтинг InStat по итогам 25-го тура у Миранчука (441).

«Миранчук снова получил наивысший индекс в туре: его четвертый гол в трех последних матчах спас «Локомотив» от поражения в игре с «Крыльями», а в личных показателях он стал лидером по острым передачам и обводкам – семь и девять соответственно», – сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

источник: РПЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
KIA подтвердила приостановку продаж кроссовера SeltosОтрыт предзаказ на электропикап Nikola BadgerОбновлены комплектации кроссоверов Haval F7 и F7x в РоссииРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Магомед Адиев: Со мной из «Арсенала» никто не связывался
Тренер «Чайки» прокомментировал слухи о переговорах с тульским клубом.
02.07.2020 17:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Карасев назначен главным арбитром матча «Краснодар» – «Зенит»
Центральная игра 26-го тура чемпионата России состоится 5 июля.
02.07.2020 16:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Алексей Миранчук и Влашич попали в сборную 25-го тура РПЛ по версии InStat
В символическую команду были включены по два игрока «Локомотива», ЦСКА и «Зенита».
02.07.2020 16:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Умер известный футбольный судья Левитин
На 86-м году жизни скончался арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин.
02.07.2020 16:21
Футбол
Экс-игрок «Барселоны» Дюгарри: Месси – аутист
Чемпион мира и Европы вступился за Гризманна.
02.07.2020 15:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бавин признан лучшим игроком «Урала» в июне
Воспитанник ЦСКА выступает в команде Дмитрия Парфенова с 2017 года.
02.07.2020 13:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
УЕФА опубликовал расписание Лиги чемпионов-2020/21
Текущий розыгрыш трофея завершат в августе. Он был сдвинут из-за пандемии коронавируса.
02.07.2020 13:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов
Питерский клуб оформил путевку за пять туров до конца сезона.
02.07.2020 12:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Президент «Атлетико» поддержал Гризманна
Француз выступал за «матрасников» с 2014 по 2019 год.
02.07.2020 12:32
Футбол
Аджоев прокомментировал уход Черевченко с должности главного тренера «Арсенала»
Специалист возглавил команду в ноябре 2018 года.
02.07.2020 12:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика