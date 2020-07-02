Алексей Миранчук и Влашич попали в сборную 25-го тура РПЛ по версии InStat

Официальный сайт Российской премьер-лиги представил сборную 25-го тура по версии компании спортивной аналитики InStat.
Место в воротах досталась голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, который сыграл «на ноль» в дерби со «Спартаком» (2:0).
Четверку защитников составили Владислав Игнатьев («Локомотив»), Джемал Табидзе («Уфа»), Максим Осипенко («Ростов») и Дуглас Сантос («Зенит»).
Места в полузащите достались Алексею Миранчуку, который спас «Локомотив» от поражения на последних секундах игры против «Крыльев Советов», а также Юрию Газинскому («Краснодар»), Кириллу Заике («Сочи») и автору обоих мячей ЦСКА в матче против «Спартака» Николе Влашичу.
Пару нападающих составили Сердар Азмун («Зенит) и Андрес Понсе («Ахмат»).