Алексей Миранчук и Влашич попали в сборную 25-го тура РПЛ по версии InStat

Места в полузащите достались Алексею Миранчуку, который спас «Локомотив» от поражения на последних секундах игры против «Крыльев Советов», а также Юрию Газинскому («Краснодар»), Кириллу Заике («Сочи») и автору обоих мячей ЦСКА в матче против «Спартака» Николе Влашичу.

Место в воротах досталась голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, который сыграл «на ноль» в дерби со «Спартаком» (2:0).

Из всех игроков символической сборной наивысший рейтинг InStat по итогам 25-го тура у Миранчука (441).

«Миранчук снова получил наивысший индекс в туре: его четвертый гол в трех последних матчах спас «Локомотив» от поражения в игре с «Крыльями», а в личных показателях он стал лидером по острым передачам и обводкам – семь и девять соответственно», – сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.