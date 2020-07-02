Карасев назначен главным арбитром матча «Краснодар» – «Зенит»

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал назначения арбитров и инспекторов на все матчи 26-го тура чемпионата РПЛ.
Главным судьей воскресной встречи «Краснодар» – «Зенит» назначен москвич Сергей Карасев.
Зелено-черные занимают третье место с 45 очками и одной игрой в запасе, а клуб из Санкт–Петербурга лидирует в турнирной таблице, набрав 59 очков.
4 июля, суббота
«Динамо» – «Арсенал» (16:30 мск)
Судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Алексей Еськов, AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Тамбов» (18:30 мск)
Судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья – Антон Анопа; инспектор – Сергей Зуев.
«Крылья Советов» – «Ростов» (18:30 мск)
Судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Василий Казарцев, AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Сочи» (20:30 мск)
Судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Михаил Вилков, AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Владимир Енютин.
«Ахмат» – ЦСКА (20:30 мск)
Судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Станислав Васильев, AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Николай Левников.
5 июля, воскресенье
«Уфа» – «Урал» (16:30 мск)
Судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Николай Еремин; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Виталий Мешков, AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Николай Иванов.
«Рубин» – «Оренбург» (18:30 мск)
Судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Алексей Сухой, AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Краснодар» – «Зенит» (20:30 мск)
Судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Сергей Иванов; VAR – Евгений Турбин, AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.