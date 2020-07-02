Карасев назначен главным арбитром матча «Краснодар» – «Зенит»

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал назначения арбитров и инспекторов на все матчи 26-го тура чемпионата РПЛ.

Главным судьей воскресной встречи «Краснодар» – «Зенит» назначен москвич Сергей Карасев.

Зелено-черные занимают третье место с 45 очками и одной игрой в запасе, а клуб из Санкт–Петербурга лидирует в турнирной таблице, набрав 59 очков.

4 июля, суббота

«Динамо» – «Арсенал» (16:30 мск)