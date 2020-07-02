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02 июля 18:37
автор: Виктор Шарафудинов

Кашшаи поддержал назначение позднего пенальти в матче «Ростов» – «Краснодар»

Спорный 11-метровой помог команде Карпина спастись от поражения на 11-й минуте компенсированного времени.

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прокомментировал судейские решения, принятые арбитром Виталием Мешковым и его помощниками по ходу вчерашнего матча 25-го тура «Ростов» – «Краснодар» (1:1).

На 90-й минуте форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в своей штрафной своей рукой задел лицо защитника «Ростова» Никиты Чернова. Ответственный за VAR Владислав Безбородов в этой ситуации рассудил, что не стоит назначать пенальти, однако затем на исходе компенсированного времени посоветовал Мешкову обратить внимание на игру рукой Кайо в штрафной «Краснодара».

Главный арбитр, посмотрев повтор, принял решение об 11-метровым, и болгарский полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сравнял счет 11-й добавленной минуте.

«По моему мнению, до 90-й минуты матч шел спокойно и работа была хорошей, – цитирует ТАСС пресс-конференцию Кашшаи. – Первый эпизод произошел на 90-й минуте, игрок «Краснодара» нарушил правила, было безрассудное поведение. Вопрос по-прежнему остается таким – стоит ли VAR вмешиваться. Мы должны понимать, что он вмешивается, когда есть явная ошибка, мы уже обсудили этот момент с судьями, этот момент мы увидели только после нескольких повторов, я могу поддержать решение VAR

Второй эпизод более простой и понятный - если рука в неестественном положении и увеличивает площадь тела, то это считается нарушением, которое должно привести к наказанию. В этом эпизоде мы видим, что игра увеличила площадь тела и был назначен пенальти, это было правильное решение.

Мы недовольны тем, сколько времени было затрачено. От момента нарушения до пробития пенальти прошло более 8 минут – это неприемлемо для профессионального футбола».

Футболисты «Ростова» и «Краснодара» провели на поле 111 минут 15 секунд, что сделало игру самой продолжительной в истории чемпионата России.

источник: ТАСС
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