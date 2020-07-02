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02 июля 18:54
автор: Виктор Шарафудинов

Виктор Кашшаи: Было принято правильное решение не засчитать гол «Спартака» в матче против «Уфы»

27 июня красно-белые сыграли с командой Вадима Евсеева вничью на своем поле.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи считает, что в матче «Спартак» – «Уфа» судьи во главе с Владиславом Безбородовым приняли верное решение, аннулировав гол нападающего московской команды Александра Соболева.

На 88-й минуте при помощи VAR не было засчитано взятие ворот из-за того, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго, находясь в офсайде мешал вратарю «Уфы» Александру Беленова. Далее на четвертой добавленной минуте после удара все того же Соболева Беленов зафиксировал мяч в руках, однако футболисты красно-белых остались при мнении, что это произошло уже за линии ворот, и нужно было засчитывать гол.

«В матче «Спартак» – «Уфа» был использован VAR, он пригодился, было принято правильное решение, – цитирует ТАСС пресс-конференцию Кашшаи. – У меня нет информации о том, что система определения гола (Goal Line Technology) будет использоваться в РПЛ в будущем. По моему мнению, любая технология, которая может помочь судьям, полезна и нужна. С другой стороны, она может использоваться в одном матче из 100, федерациям и лигам нужно обсуждать, нужна ли она для того, чтобы использоваться два-три раза в год».

Матч 24-го тура «Спартак» – «Уфа» состоялся 27 июня и завершился со счетом 0:0.

источник: ТАСС
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