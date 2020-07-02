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02 июля 19:09
автор: Виктор Шарафудинов

Вадим Евсеев: Пока играем через три дня на четвертый. Проблем и минусов не вижу

Главный тренер «Уфы» высказался по поводу плотного календаря чемпионата России после рестарта.

Вадим Евсеев считает, что у футболистов РПЛ не должно быть проблем с проведением двух матчей в неделю.

«Меня спрашивают, что я думаю про такой график матчей как сейчас, – написал главный тренер «Уфы» на своей странице в инстаграме. – Когда не только возросло число игр в неделю, но и интервалы между ними меняются. Мы пока играем через три дня на четвертый. Проблем и минусов не вижу. Нормальный график. Успеваем восстанавливаться, проводить тактические тренировки и поддерживать физическое состояние у тех игроков, у кого мало игровой практики.

Да, сейчас будет накапливаться усталость. Будет меняться график матчей. Но это вопрос правильного восстановления команды. У медицинского штаба добавится работы, что привычно и нормально.

И конечно, правильная ротация игроков. У нас футболистов хватает, все они хотят и готовы играть. Что мы и делаем.

Физическая и психологическая усталость будет накапливаться, как всегда бывает в конце сезона. Но повторюсь, я проблем не вижу. Вспомните, как часто раньше говорили: в России играют мало. Теперь играем много. Я всегда говорил, что выступаю за расширение премьер-лиги. Чем больше команд, тем больше матчей. А игра – это главный показатель того, что ты делаешь на тренировке».

Команда Евсеева после 25 туров занимает седьмое место, набрав 32 очка и опережая по дополнительным показателям «Динамо», которое сыграло на одну игру меньше.

5 июля «Уфа» примет «Урал».

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Меня спрашивают: что я думаю про такой график матчей как сейчас? Когда не только возросло число игр в неделю, но и интервалы между ними меняются. Мы пока играем через три дня на четвертый. Проблем и минусов не вижу. Нормальный график. Успеваем восстанавливаться, проводить тактические тренировки и поддерживать физическое состояние у тех игроков, у кого мало игровой практики. Да, сейчас будет накапливаться усталость. Будет меняться график матчей. Но это вопрос правильного восстановления команды. У медицинского штаба добавится работы, что привычно и нормально. И конечно, правильная ротация игроков. У нас футболистов хватает, все они хотят и готовы играть. Что мы и делаем. Физическая и психологическая усталость будет накапливаться, как всегда бывает в конце сезона. Но повторюсь, я проблем не вижу. Вспомните, как часто раньше говорили: в России играют мало. Теперь играем много. Я всегда говорил, что за расширение @premierliga. Чем больше команд, тем больше матчей. А игра это главный показатель того, что ты делаешь на тренировке. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #фкуфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

источник: Instagram
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